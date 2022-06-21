Сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше – звернення президента (відео)

Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну

Увечері 21 червня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційними підсумками 118 доби війни.

«Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України та додаємо впевненості, що рішення Європейської ради у пʼятницю буде позитивним. В усіх переговорах незмінно наголошую: сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський поговорив з прем’єрами Угорщини і Португалії: деталі.