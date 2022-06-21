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    Політика

    У Німеччині в росіян вилучають дорогі покупки під час оформлення tax free

    Раніше ЄС заборонив експорт до РФ одягу, взуття та аксесуарів вартістю понад &euro;300 - У Німеччині в росіян вилучають дорогі покупки під час оформлення tax free
    Раніше ЄС заборонив експорт до РФ одягу, взуття та аксесуарів вартістю понад €300
    фото з відкритих джерел

    Митники відкривають справи за порушення санкцій

    В аеропортах Німеччини у росіян вилучають дорогі покупки при спробі отримати за них податкове відрахування та заводять справи про спробу незаконного ввезення до Росії санкційної продукції. Про це пише The Moscow Times.

    В аеропорту Франкфурта у москвички вилучили сумку Furla за €500, коли вона спробувала перед вильотом у спеціальному пункті для оформлення tax free поставити штамп на документи про покупку, щоб отримати податкове вирахування на свій картковий рахунок.

    Як розповіла вона сама, під час продажу в магазині продавці без проблем оформили всі документи на російський паспорт, але митний офіцер, який оформляє tax free, попросив показати покупку, оголосив про її вилучення і заявив, що порушує стосовно покупки справу про спробу незаконного ввезення до Росії предметів розкоші. Причому tax free вона намагалася отримати на карту іноземного банку і вилітала не до Росії.

    Нагадаємо, Євросоюз із середини березня заборонив експорт до Росії одягу, взуття та аксесуарів вартістю понад €300.

    Опитані ЗМІ консультанти з візових питань розповіли російським ЗМІ, що їм відомо ще про кілька випадків вилучення у росіян покупок, коли ті намагалися оформити tax free в аеропорту. Як мінімум один, і теж із дорогою сумкою, стався у Франкфурті, а один – з прикрасами – в аеропорту Берліна, повідомили вони.

    «Ми радимо російським клієнтам у жодному разі не намагатися отримати повернення ПДВ під ризиком позбутися не лише покупки, а й права в'їзду до ЄС через звинувачення у порушенні санкцій. І взагалі максимально «не світити» дорогі покупки при виїзді з ЄС», – пояснив один із консультантів.

    Нагадаємо, нещодавно Німеччина конфіскувала нерухомість російського депутата.

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    Теги: ЄС росія окупанти ЗМІ експорт війна паспорт документи ПДВ Україна окупація #stoprussia
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    У Німеччині в росіян вилучають дорогі покупки під час оформлення tax free