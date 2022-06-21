Транспортна блокада Калінінграда. Литва вирішила «добити» Росію

Станом на 21 червня пропуску в Литву очікують близько 330 автопоїздів

Через нові обмеження Литви на кордоні утворилися величезні черги з вантажівок

Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит. Про це повідомили у пресслужбі уряду російського регіону.

«Часткове обмеження вантажного транзиту стосується і автомобільного транспорту, що прямує через Литву. Тому, як і залізничні, ці вантажі на сьогодні можна перевозити лише морем», – сказали у прес-службі.

Цю інформацію також підтвердили одразу в декількох компаніях, що займаються автоперевезеннями, зазначивши, що литовська митниця вже розвертає вантажівки на білорусько-литовському кордоні у пункті пропуску Мядининкай. В результаті там утворилася велика черга із вантажних автопоїздів.

За офіційними даними литовської митниці, станом на 21 червня пропуску в Литву очікують близько 330 автопоїздів, а час очікування проїзду становить понад 32 години.

Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

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