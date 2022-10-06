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Скорочення видобутку нафти. Байден розчарований рішенням ОПЕК+

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скорочення видобутку нафти. Байден розчарований рішенням ОПЕК+
Міністерство енергетики США поставить на ринок ще 10 мільйонів барелів
фото з відкритих джерел

Рішення ОПЕК+ матиме найбільш негативний вплив на країни з низьким і середнім рівнем доходу

Президент США Джо Байден назвав рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти недалекоглядним, оскільки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Росії в Україну. Відповідна заява з'явилась на сайті Білого дому.

Зазначається, що рішення ОПЕК+ матиме найбільш негативний вплив на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від високих цін на енергоносії.

При цьому зазначаєть, що ціни на газ у США вдалося знизити. Так, з початку літа ціни на газ знизилися на 1,20 долара, а найпоширеніша ціна на заправних станціях сьогодні становить 3,29 долара за галон.

Окрім того, за вказівкою Байдена Міністерство енергетики поставить на ринок ще 10 мільйонів барелів зі стратегічного резерву нафти у листопаді.

Також зазначається, що Байден продовжуватиме керувати вивільненнями із SPR (Стратегічний нафтовий резерв США), щоб захистити американських споживачів і сприяти енергетичній безпеці. Він також доручає міністру енергетики вивчити будь-які додаткові відповідальні дії для продовження збільшення внутрішнього виробництва в найближчій перспективі.

Повідомляється, що адміністрація Байдена також проведе консультації з Конгресом щодо додаткових інструментів і повноважень для зменшення контролю ОПЕК над цінами на енергоносії.

«Нарешті, сьогоднішнє оголошення є нагадуванням про те, чому так важливо, щоб Сполучені Штати зменшили свою залежність від іноземних джерел викопного палива. Після прийняття Закону про скорочення інфляції США зараз готові здійснити найзначніші інвестиції в прискорення переходу на чисту енергію, одночасно підвищуючи енергетичну безпеку, збільшуючи нашу залежність від чистої енергії та енергетичних технологій, виготовлених США та в США», – резюмують у Білому домі.

Нагадаємо, в ОПЕК+ погодилися скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу.

Раніше з'явились подробиці телефонної розмови Зеленського з Байденом.

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Теги: нафта США ОПЕК Джозеф Байден

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