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Санкції в дії: доходи Росії від продажу нафти зменшилися на $3,2 млрд

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Санкції в дії: доходи Росії від продажу нафти зменшилися на $3,2 млрд
Доходи Росії від продажу нафти за вересень впали на $3,2 мільярда
фото з відкритих джерел

Після введення обмежень на нафту з Росії постачання може скоротитися ще більше

У вересні доходи Росії від продажу нафти скоротилися на $3,2 млрд, до $15,3 млрд. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У вересні експорт російської нафти знизився на 230 тис. барелів на добу, до 7,5 млн. барелів, при цьому постачання до Євросоюзу (ЄС) впали на 390 тис. барелів на добу порівняно з показниками серпня.

У МЕА додали, що після введення обмежень на нафту з Росії постачання може скоротитися ще більше.

12 жовтня заступник міністра фінансів РФ Олексій Сазанов заявив, що у Росії може відбутися тимчасове зниження видобутку нафти через обмеження західних країн. За його словами, варто очікувати зниження у невеликих обсягах, у районі 5% у 2023 році.

Нагадаємо, 6 жовтня Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.

Теги: росія нафта фінансування послуги перевезення експорт

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