Голова «Нафтогазу» радить запасатися ковдрами: узимку в оселях буде холодніше

Юрій Вітренко закликав українців «робити все можливе і неможливе» для підготовки до зими

Вітренко попередив, що цієї зими у квартирах буде на 4 градуси холодніше, ніж зазвичай

Цієї зими температура в українських квартирах опуститься на 4 градуси нижче за норму до рівня у 17-18 градусів тепла. Про це в інтерв’ю The Guardian розповів голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Юрій Вітренко, голова державної газової компанії «Нафтогаз», заявив, що температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10°С і нижче», – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що на українців, ймовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. При цьому Вітренко пояснив, що цього року опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше.

Голова «Нафтогазу» також додав, що Україна потребує коштів на імпорт 4 мільярдів кубометрів газу. Він нагадав й про непередбачені обставини, такі як знищення Росією газової інфраструктури або подальше скорочення постачання газу до Європи.

«Без (західної – ред.) фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми», – сказав Вітренко.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці готувати до зими теплий домашній одяг та ковдри. Він зазначив, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Також, за словами Кличка, можуть бути і перебої з електрикою.