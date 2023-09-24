Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Росії дефіцит пального: британська розвідка пояснила причини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Росії дефіцит пального: британська розвідка пояснила причини
У Росії виник дефіцит пального через попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт
фото з відкритих джерел

Росія призупинила майже весь експорт бензину та дизелю

Останніми тижнями росіяни відчувають гостру нестачу бензину та дизелю, однак дефіцит пального навряд чи напряму пов'язаний із війною РФ проти України. Про це повідомило міноборони Британії у мережі X (колишній Twitter).

Як припускає британська розвідка, причиною дефіциту стала низка факторів, серед яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня Росія призупинила майже весь експорт бензину та дизелю. Британські розвідники прогнозують, що це може вплинути на країни, залежні від російського палива.

«Цей крок майже напевно ще більше обмежить постачання на глобальному ринку, що найбільше вплине на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії», – йдеться у звіті розвідки Британії.

У Росії дефіцит пального: британська розвідка пояснила причини фото 1
фото: міноборони Британії

Нагадаємо, що в Росії заявляють про нестачу бензину. Зокрема, проблема виникла у південних регіонах країни. У російському міненергетики рекомендували нафтовим компаніям самостійно знайти можливості щодо постачання та стримування дрібнооптових цін на дизельне паливо в сільськогосподарських регіонах країни. 

До слова, з липня мешканці Севастополя почали скаржитися на проблеми з бензином і зростання цін на продуктові товари. Через дефіцит пального і підвищення цін окупаційний уряд Севастополя 11 вересня провів екстрене засідання.

Теги: росія бензин дизельне пальне британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2022 році рівень невизначеності був високим, що спричинило зростання відсоткових ставок
У Росії сума боргів за кредитами встановила історичний рекорд
7 вересня, 11:26
В момент виступу лідера КНДР його перекладач зробив помилку при перекладі
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)
13 вересня, 14:26
ЗСУ пояснили, чому Росія запускає літаки в напрямку Зміїного
ЗСУ пояснили, чому Росія запускає літаки в напрямку Зміїного
7 вересня, 21:17

Економіка

Друге судно з українським зерном дісталося порту Туреччини
Друге судно з українським зерном дісталося порту Туреччини
У Росії дефіцит пального: британська розвідка пояснила причини
У Росії дефіцит пального: британська розвідка пояснила причини
ЄС стурбований «дуже незбалансованими» торговельними відносинами з Китаєм
ЄС стурбований «дуже незбалансованими» торговельними відносинами з Китаєм
Росія рекордно підвищить тарифи на газ для власного населення
Росія рекордно підвищить тарифи на газ для власного населення
Канада обіцяє Україні суттєву макроекономічну допомогу
Канада обіцяє Україні суттєву макроекономічну допомогу
Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю
Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
56K
Україну сколихнув землетрус
37K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
27K
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
6249
Буданов пообіцяв засмутити Путіна
5489
МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької атомної електростанції

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Вчора, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту