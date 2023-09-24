У Росії дефіцит пального: британська розвідка пояснила причини

У Росії виник дефіцит пального через попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт

Росія призупинила майже весь експорт бензину та дизелю

Останніми тижнями росіяни відчувають гостру нестачу бензину та дизелю, однак дефіцит пального навряд чи напряму пов'язаний із війною РФ проти України. Про це повідомило міноборони Британії у мережі X (колишній Twitter).

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Як припускає британська розвідка, причиною дефіциту стала низка факторів, серед яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня Росія призупинила майже весь експорт бензину та дизелю. Британські розвідники прогнозують, що це може вплинути на країни, залежні від російського палива.

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«Цей крок майже напевно ще більше обмежить постачання на глобальному ринку, що найбільше вплине на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії», – йдеться у звіті розвідки Британії.

фото: міноборони Британії

Нагадаємо, що в Росії заявляють про нестачу бензину. Зокрема, проблема виникла у південних регіонах країни. У російському міненергетики рекомендували нафтовим компаніям самостійно знайти можливості щодо постачання та стримування дрібнооптових цін на дизельне паливо в сільськогосподарських регіонах країни.

До слова, з липня мешканці Севастополя почали скаржитися на проблеми з бензином і зростання цін на продуктові товари. Через дефіцит пального і підвищення цін окупаційний уряд Севастополя 11 вересня провів екстрене засідання.