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У Росії сума боргів за кредитами встановила історичний рекорд

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Росії сума боргів за кредитами встановила історичний рекорд
У 2022 році рівень невизначеності був високим, що спричинило зростання відсоткових ставок
фото: RBC

Темпи зростання кредитних боргів максимальні, починаючи з 2015 року 

Борги росіян за кредитами вперше в Росії перевищили 32 трлн рублів. З початку поточного року вони зросли на 3,3 трлн – це максимальні темпи, починаючи з 2015 року, пише «Известия».

Статистика Центробанку РФ показує, що за перші 7 місяців минулого року обсяг кредитів росіян збільшився на 0,8 трлн рублів, а у 2021 - на 2,8 трлн.

Повідомляється, що однією із причин різкого зростання боргів за кредитами став відкладений попит на позички. Минулого року рівень невизначеності був високим, що спричинило різке зростання відсоткових ставок.

Крім того, багато росіян очікували підвищення цін і відсоткових ставок через девальвацію рубля, внаслідок чого наважувалися на оформлення позик.

У липні 2023 року російські банки зменшили свої апетити та знизили показник схвалення заявок на отримання позичок до 20% (за рік до цього він був на рівні 28,8%). Найбільша кількість виданих кредитів припадає на іпотеку (51,9%), споживчі позики та кредитні картки (43%), кредити на купівлю авто (4,7%).

Раніше ми писали, що війна в Україні негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. Виходячи з цього, МВФ зараз занепокоєний розростанням флагманської владної програми «5-7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі. Проте голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев наголосив, що програма «5-7-9%» буде лише розширюватися для малого та середнього бізнесу, а не скорочуватися.

Також нагадуємо, що Національний банк України відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника країни – компанії ТОВ «Фінод». Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії компанії через невиконання заходів, які були запроваджені регулятором для виправлення порушень.

Теги: борг росія кредит

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