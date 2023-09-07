У Росії сума боргів за кредитами встановила історичний рекорд

У 2022 році рівень невизначеності був високим, що спричинило зростання відсоткових ставок

Темпи зростання кредитних боргів максимальні, починаючи з 2015 року

Борги росіян за кредитами вперше в Росії перевищили 32 трлн рублів. З початку поточного року вони зросли на 3,3 трлн – це максимальні темпи, починаючи з 2015 року, пише «Известия».

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Статистика Центробанку РФ показує, що за перші 7 місяців минулого року обсяг кредитів росіян збільшився на 0,8 трлн рублів, а у 2021 - на 2,8 трлн.

Повідомляється, що однією із причин різкого зростання боргів за кредитами став відкладений попит на позички. Минулого року рівень невизначеності був високим, що спричинило різке зростання відсоткових ставок.

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Крім того, багато росіян очікували підвищення цін і відсоткових ставок через девальвацію рубля, внаслідок чого наважувалися на оформлення позик.

У липні 2023 року російські банки зменшили свої апетити та знизили показник схвалення заявок на отримання позичок до 20% (за рік до цього він був на рівні 28,8%). Найбільша кількість виданих кредитів припадає на іпотеку (51,9%), споживчі позики та кредитні картки (43%), кредити на купівлю авто (4,7%).

Раніше ми писали, що війна в Україні негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. Виходячи з цього, МВФ зараз занепокоєний розростанням флагманської владної програми «5-7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі. Проте голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев наголосив, що програма «5-7-9%» буде лише розширюватися для малого та середнього бізнесу, а не скорочуватися.

Також нагадуємо, що Національний банк України відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника країни – компанії ТОВ «Фінод». Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії компанії через невиконання заходів, які були запроваджені регулятором для виправлення порушень.