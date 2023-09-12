В окупованому Криму гострий дефіцит пального

У Севастополі ажіотаж на ринку дизельного пального

У тимчасово окупованому Криму дефіцит пального через перебої з постачанням. Ціни на паливо зросли. У зв’язку з цим окупаційний уряд Севастополя провів екстрене засідання 11 вересня.

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«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в понеділок у місто доставили 30 тисяч літрів дизельного пального, яке мало прийти ще в суботу.

На даний момент дизельне паливо є лише на чотирьох заправках:

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Очеретяне шосе, 12

Очеретяне шосе, 73

Фіолентівське шосе, 4А

Генерала Мельника, 148

Развожаєв додав, що розвезення на АЗС «Атан» триває, на частині заправок розвантаження почнеться у вівторок. На заправки «ТЕС» прийшло два вагони пального, у них є ще запаси, заспокоїв «губернатор».

Нагадаємо, внаслідок атак Кримський міст отримав значні пошкодження, через що він не може повністю функціонувати. Окупанти його час від часу перекривають, бо усвідомлюють рівень загрози.

Із липня мешканці Севастополя почали скаржитися проблеми із бензином і зростання цін на продуктові товари.

Між тим у Росії заявляють про нестачу бензину. Зокрема, проблема виникла у південних регіонах країни.