Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму гострий дефіцит пального

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Криму гострий дефіцит пального
фото з відкритих джерел

У Севастополі ажіотаж на ринку дизельного пального

У тимчасово окупованому Криму дефіцит пального через перебої з постачанням. Ціни на паливо зросли. У зв’язку з цим окупаційний уряд Севастополя провів екстрене засідання 11 вересня.

«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в понеділок у місто доставили 30 тисяч літрів дизельного пального, яке мало прийти ще в суботу.

На даний момент дизельне паливо є лише на чотирьох заправках:

  • Очеретяне шосе, 12
  • Очеретяне шосе, 73
  • Фіолентівське шосе, 4А
  • Генерала Мельника, 148

Развожаєв додав, що розвезення на АЗС «Атан» триває, на частині заправок розвантаження почнеться у вівторок. На заправки «ТЕС» прийшло два вагони пального, у них є ще запаси, заспокоїв «губернатор».

Нагадаємо, внаслідок атак Кримський міст отримав значні пошкодження, через що він не може повністю функціонувати. Окупанти його час від часу перекривають, бо усвідомлюють рівень загрози.

Із липня мешканці Севастополя почали скаржитися проблеми із бензином і зростання цін на продуктові товари.

Між тим у Росії заявляють про нестачу бензину. Зокрема, проблема виникла у південних регіонах країни.

Теги: Крим окупанти бензин окупація пальне

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі Криму самі захочуть повернутися до України, якщо досягти певних результатів
Британія запропонувала не воєнний спосіб повернення Криму
5 вересня, 15:12
Кримський міст під посиленою охороною окупантів
Окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту
6 вересня, 08:06
Маск злякався, що Москва після нападу ЗСУ на Крим використає ядерну зброю
Ілон Маск таємно зірвав атаку ЗСУ біля Криму – CNN
7 вересня, 16:40
Росія вкотре звинувачує Україну в атаці на окупований Крим
Росія заявила про атаку «українських десантників» та безпілотників на Крим
10 вересня, 06:26
В окупованому Криму розміщені пускові установки дронів
Окупанти розгорнули в Криму табір для запуску дронів – Гуменюк
8 вересня, 09:50
Мешканці Криму чули чотири потужні вибухи
В окупованому Криму прогриміла серія потужних вибухів
9 вересня, 12:01
Міноборони РФ заявило, що знищило катери, які намагалися атакувати Кримський міст
Міноборони РФ заявило про нову атаку на Кримський міст
9 вересня, 15:10
Попри перекриття та суттєві пошкодження, окупанти перекидають через міст особовий склад та техніку
ЗСУ заінтригували заявою про Кримський міст
10 вересня, 15:58
Партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму (фото, відео)
Партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму (фото, відео)
Вчора, 19:55

Події в Україні

«Незамінні на фронті»: Times розповіло про роботу саперів ЗСУ на Запоріжжі
«Незамінні на фронті»: Times розповіло про роботу саперів ЗСУ на Запоріжжі
В окупованому Криму гострий дефіцит пального
В окупованому Криму гострий дефіцит пального
Атака безпілотників на Курську область, США можуть надати Україні далекобійні ракети: головне за ніч
Атака безпілотників на Курську область, США можуть надати Україні далекобійні ракети: головне за ніч
В ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни з початку війни: цифри шокують
В ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни з початку війни: цифри шокують
ЗСУ просунулись на чотирьох напрямках: ISW повідомив деталі
ЗСУ просунулись на чотирьох напрямках: ISW повідомив деталі
Україна може отримати далекобійні ракети з касетними бомбами від США – ЗМІ
Україна може отримати далекобійні ракети з касетними бомбами від США – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
56K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
44K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування
14K
Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ
7246
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
6728
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту