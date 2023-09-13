Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)

В момент виступу лідера КНДР його перекладач зробив помилку при перекладі

Перекладач північнокорейського диктатора сказав, що у момент вступу на російську землю Кім Чен Ин відчув «бойовий дух і еб*чу дійсність»

Під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина з російським колегою Володимиром Путіним стався курйоз. Зокрема, в момент виступу лідера КНДР його перекладач зробив помилку при перекладі. Відео потрапило у соцмережі.

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«У момент вступу на російську землю я відчув бойовий дух і еб*чу дійсність», – сказав перекладач від імені Кім Чен Ина.

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Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Згодом стало відомо, що російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі «Східний».

Бронепоїзд Кім Чен Ина в'їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що лідер КНДР після приїзду заявив російським чиновникам, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

Зокрема, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі «Східний». Планувалося, що Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз», а потім диктатори вже проведуть переговори.

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До слова, представники Північної Кореї перед зустріччю Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним почали все витирати та чистити. Відповідне відео опублікували російські пропагандисти.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».