Окупаційна влада Криму запевняє, що на півострові немає проблем із пальним

Так званий глава Мінтрансу окупованого Криму запевнив, що лише за останню добу на півострів нібито прибули 60 вагонів пального

Дефіциту бензину та дизельного палива в Криму нібито немає, доставка здійснюється на постійній основі. Лише за останню добу на тимчасово окупований півострів нібито прибули 60 вагонів із бензином, який уже сьогодні буде доставлений на АЗС. Таким чином так званий глава Мінтрансу окупованого Криму Микола Лукашенко прокоментував у своєму Telegram повідомлення про продаж бензину по талонах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лукашенко зазначив, що разом із регіональним міністерством палива та енергетики веде постійний моніторинг доставки та наявності пально-мастильних матеріалів. Водночас Лукашенко не уточнив, чи справді у Криму був продаж талонів на пальне.

До цього про нібито повне забезпечення Криму пально-мастильними матеріалами, дизельним паливом та бензином АІ-95 та АІ-92 розповів голова окупаційної Ради міністрів регіону Юрій Гоцанюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас 18 липня так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв визнав проблеми з бензином у Севастополі. Він запевнив, що на цей момент дефіциту палива у місті немає. «Є невеликі затримки з постачанням 92-го бензину. У мереж АЗС справді є зобов'язання, вони мають виконувати контракти. Тому на якихось заправках виникають ситуації із резервуванням палива для підприємств, які відповідають у тому числі й за життєдіяльність міста. Як тільки з'являється паливо, його починають відпускати», – сказав Развожаєв.

Нагадаємо, після останніх подій в окупованому Криму (руйнування Кримського моста та удар по військовому полігону) мешканці Севастополя почали скаржитися проблеми із бензином і зростання цін на продуктові товари.

Раніше світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону і відбулася детонація боєприпасів.

Будь ласка, читайте текст після реклами