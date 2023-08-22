Росія визнала: у країні дефіцит бензину

Найбільша проблема із бензином у південних регіонах Росії

У Росії заявляють про нестачу бензину. Зокрема, проблема виникла у південних регіонах країни. У російському міненергетики рекомендували нафтовим компаніям самостійно знайти можливості щодо постачання та стримування дрібнооптових цін на дизельне паливо в сільськогосподарських регіонах країни. Про це повідомляють росЗМІ.

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Співрозмовники російського видання розповідають, що проблеми спостерігаються в Астраханській, Саратовській, Самарській, Рязанській, Ростовській, Новосибірській та Волгоградській областях, у Хабаровському краї, в окупованому Криму та Калмикії.

Зі свого боку російські міненерго та мінсільгосп заявили, що намагаються вирішити проблему забезпечення паливом сільгосптоваровиробників на регіональних нафтобазах.

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«Зокрема, з російської залізницею та нафтовими компаніями було досягнуто домовленостей щодо точкового вирішення проблем, пріоритетом було названо постачання палива аграріям у період збирання врожаю та сівби озимих зернових культур», – повідомляють росЗМІ.

Генеральний директор ТОВ «Мосрегіонгаз» Герман Колотов заявив, що проблеми на півдні Росії пов'язані зі збільшенням терміну доставки вантажів, що, у свою чергу, пов'язане з навантаженням залізничної мережі, а вона виникла через переорієнтацію експорту вугілля. Заступник голови наглядової ради асоціації «Надійний партнер» (об'єднання виробників і продавців енергоресурсів) Дмитро Гусєв пов'язав дефіцит, що виник, з ремонтом на нафтопереробних заводах (НПЗ).

Нагадаємо, російський економіст спрогнозував нову хвилю девальвації рубля. 15 серпня російський Центробанк підняв ключову ставку до 12%, після чого рубль зі 101 за $1 зміцнився до 95, проте сам по собі цей інструмент, на думку російського економіста, допомогти зупинити падіння валюти не зможе.

До словами, 16 серпня відбулася закрита нарада у президента РФ Володимира Путіна, де збирався весь економічний блок.