Україна отримає додаткову макрофінансову допомогу від G7: деталі

Україна домовилася, зокрема, про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією

Країни G7 виділять Україні додаткові понад п'ять млрд доларів

Україна за результатами перемовин у межах Spring Meetings отримає від країн «Великої сімки» додаткову підтримку у розмірі понад п’ять млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За результатами перемовин з міністрами фінансів країн «Великої сімки» в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше п’яти млрд доларів», – заявив він.

За словами прем’єра, Україна домовилася, зокрема, про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на один млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета допомоги на понад 18 млрд євро.

До слова, Міжнародний валютний фонд 31 березня затвердив чотирирічну програму фінансування України на 15,6 млрд доларів.

Як повідомлялося, уряд США 24 лютого почав виділення додаткової фінансової підтримки Україні на загальну суму майже $10 мільярдів.