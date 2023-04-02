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Сестру корейського дикатора Кім Чен Ина обурила пропозиція розмістити в Україні ядерну зброю: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Сестру корейського дикатора Кім Чен Ина обурила пропозиція розмістити в Україні ядерну зброю: деталі
Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен
фото з відкритих джерел

Українська влада, охоплена невиліковною манією величі, що вона здатна перемогти Росію

Молодша сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він «грає в азартні ігри» з долею своєї країни через маловідому петицію на сайті президента.

Про це повідомили у державному агентстві КНДР KCNA, сайті президента.

Сестра Кім Чен Ина помітила на сайті президента розміщену 30 березня петицію з закликом розмістити ядерну зброю від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням.

Станом на 1 квітня петиція набрала трохи більше 700 голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах, що є досить низьким показником.

Кім Йо Чжон назвала розміщення такої маловідомої петиції «продуктом зловісної політичної змови влади Зеленського».

«Українська влада, охоплена невиліковною манією величі, що вона здатна перемогти Росію, несе ядерну катастрофу, яка загрожує їхньому існуванню», - вирішила сестра диктатора КНДР.

Вона заявила, що «розмови Зеленського про розміщення ядерної зброї США і самостійну розробку ядерної зброї є проявом його дуже небезпечної політичної амбіції продовжити свої дні, що залишилися, за будь-яку ціну, граючи в азартні ігри з долею своєї країни і народу».

Нагадаємо, кілька днів тому Вашингтон викрив нові плани отримання озброєнь Російською Федерацією з Північної Кореї, серед яких – пропозиція Москви про поставки продовольства в КНДР у обмін на боєприпаси.

Теги: азартні ігри влада петиція росія війна Владимир Зеленский Україна диктатор Північна Корея

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