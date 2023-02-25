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Держдеп анонсував макрофінансову допомогу для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп анонсував макрофінансову допомогу для України
фото з відкритих джерел

Кошти спрямуються на критичні потреби, включно з послугами охорони здоров’я, освіти, служби екстреної допомоги тощо

Уряд Сполучених Штатів Америки вчора, 24 лютого, почав виділення додаткової бюджетної підтримки Україні на загальну суму майже $10 мільярдів. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

«Цього тижня завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати почали виділяти $9,9 мільярда додаткової бюджетної підтримки уряду України», – зазначено в заяві.

Уточнюється, що це є грантовим фінансуванням, що виплачується через механізм Світового банку PEACE.

«Ці кошти мають вирішальне значення для України в той час, як вона захищається від РФ, та надають українському уряду спроможність і надалі задовольняти критичні потреби своїх громадян, включно з послугами охорони здоров’я, освіти та служби екстреної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що продовження економічної допомоги США допомогло залучити інших міжнародних донорів, у тому числі Єврокомісію, Японію, Канаду та Велику Британію.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти РФ, який охоплює металургійну, гірничодобувну галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій.

Крім того, адміністрація Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію.

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Теги: США гроші фінанси

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