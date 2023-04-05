Коли Україна поверне Крим: Банкова назвала конкретні терміни
Якщо хтось у Криму не захоче жити за законами та правилами України, то має добровільно виїхати
Україна зможе звільнити тимчасово окупований Крим за дуже короткий час. На це дають 5-7 місяців. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «Радіо Свобода».
«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – запевнив Подоляк.
Радник глави Офісу президента зазначив, що 2023 буде важким періодом для півострова, тому що російська пропаганда там добре попрацювала, й «вичищати руський мир» буде важко.
«І тому нам доведеться проводити дуже потужні стабілізаційні заходи, і це буде тяжкий період для Криму, для того, щоб Крим зрозумів – ніколи більше він не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус щодо російської федерації. Нам доведеться все це зламати. Оці всі «русское движение, русские партии, за русь» і так далі. От це треба не повторити. Треба собі відверто сказати: демократія – це не право формувати сепаратистські якісь течії і толерувати їх», – додав Подоляк.
Також зазначається, що у Криму доведеться повністю закрити все, що стосується російського культурного простору. Але забороняти використовувати російську мову у приватному житті, звичайно, не будуть.
«Дома, будь ласка, використовуй, але це не інструмент тиску, це не інструмент протесту, це не інструмент шантажу», – додав він.
Подоляк зазначив, що якщо хтось у Криму не захоче жити за законами та правилами України, то має добровільно виїхати. Крім того, після звільнення півострова Україна має розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих громадян.
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