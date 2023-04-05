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Коли Україна поверне Крим: Банкова назвала конкретні терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли Україна поверне Крим: Банкова назвала конкретні терміни
2023 буде важким періодом для півострова, тому що російська пропаганда там добре попрацювала
фото ілюстративне

Якщо хтось у Криму не захоче жити за законами та правилами України, то має добровільно виїхати

Україна зможе звільнити тимчасово окупований Крим за дуже короткий час. На це дають 5-7 місяців. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – запевнив Подоляк.

Радник глави Офісу президента зазначив, що 2023 буде важким періодом для півострова, тому що російська пропаганда там добре попрацювала, й «вичищати руський мир» буде важко.

«І тому нам доведеться проводити дуже потужні стабілізаційні заходи, і це буде тяжкий період для Криму, для того, щоб Крим зрозумів – ніколи більше він не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус щодо російської федерації. Нам доведеться все це зламати. Оці всі «русское движение, русские партии, за русь» і так далі. От це треба не повторити. Треба собі відверто сказати: демократія – це не право формувати сепаратистські якісь течії і толерувати їх», – додав Подоляк.

Також зазначається, що у Криму доведеться повністю закрити все, що стосується російського культурного простору. Але забороняти використовувати російську мову у приватному житті, звичайно, не будуть.

«Дома, будь ласка, використовуй, але це не інструмент тиску, це не інструмент протесту, це не інструмент шантажу», – додав він.

Подоляк зазначив, що якщо хтось у Криму не захоче жити за законами та правилами України, то має добровільно виїхати. Крім того, після звільнення півострова Україна має розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих громадян.

Раніше Данілов запропонував план деокупації Криму.

Теги: Крим війна росія Україна Михайло Подоляк

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