Квітень не поспішає дарувати нам сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні

Неділя буде в Україні хмарною, дощовою, однак відносно теплою

Неділя буде в Україні хмарною, дощовою, однак відносно теплою

За прогнозами Українського гідрометеоцентру, у неділю, 2 квітня майже на всій території України збережеться хмарна, дощова погода, а в Карпатах пройде дощ з мокрим снігом. Лише у східній частині вночі без опадів, а вдень дощитиме.

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Вдень майже по всій території України вітер витатиме у південно-східному напрямку. В західних областях перемінний у північно-західний напрямок, з поривами 5-10 м/с.

У неділю, 2 квітня практично на всій території України збережеться відносно тепла температура повітря. Вночі 4-9° тепла, у східній частині та Карпатах близько 0°; вдень 7-12°, на півдні країни та Закарпатті до 15° тепла.

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У Києві та області хмарно, дощ. Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°;

у Києві вночі 7-9°, вдень близько 10° тепла.

Між іншим, згідно з народним повір'ям, душа святої Фотини залишилася в колодязі, тому колодязна вода в цей день вважається чудотворною. Нею вмиваються, оббризкують приміщення, тварин і земельні наділи.

2 квітня – день, коли славлять льон. Для цього гарні лляні речі вивішують на вулицю. На Русі прийнято вішати на берези розписні весільні рушники. Дівчата, для залучення багатих женихів, водять хороводи з рушниками довжиною від 2 до 6 метрів.