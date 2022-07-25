Відмова від російського газу: Очільниця Єврокомісії закликала готуватися до найгіршого

Першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року

Росія не є надійним енергопостачальником і ЄС має бути готовим до повної зупинки поставок російського газу рано чи пізно. Про це в інтерв’ю DPA заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Кремль не є надійним партнером із енергопостачання в Європу. «Газпром» навмисно утримує свої сховища на низькому рівні. Тим часом Росія лише частково постачає газ або не постачає його взагалі до 12 держав-членів. Ось чому Європа має бути готовою до найгіршого сценарію: повної зупинки постачання газу рано чи пізно», – сказала глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, щоб пом'якшити наслідки зупинки російського газу, ЄС планує заощадити 15% споживання газу до березня наступного року.

«Це 45 млрд кубометрів газу. І ми повинні почати прямо зараз, оскільки що швидше ми діємо, то більше ми заощаджуємо – і тим ми у більшій безпеці», – додала вона.

Першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року, зазначила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейська комісія раніше представила пропозицію, за якою країни-члени ЄС мають скоротити споживання газу на 15% із серпня до березня. Спочатку ціль буде добровільною, але стане обов'язковою, якщо Єврокомісія оголосить надзвичайну ситуацію.

Також нагадаємо, що Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.