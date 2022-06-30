Україна почала експорт електроенергії в Румунію

В Україні запрацював енергетичний безвіз з Європою. З першої години ночі 30 червня Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Усього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європу! Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що енергетичний безвіз із ЄС дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство «Укренерго» заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину.

«Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік», – додав прем’єр.

Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів.

Нагадаємо, у березні цього року завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

У день початку війни з Росією Україна остаточно від’єдналася від енергетичної системи РФ і Білорусі.