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  4. «Енергоатом» покриє 30% споживання електроенергії Молдови у липні
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    Економіка

    «Енергоатом» покриє 30% споживання електроенергії Молдови у липні

    «Енергоатом» покриє 30% споживання електроенергії Молдови у липні
    фото з відкритих джерел

    Україна буде постачати електроенергію Молдові

    НАЕК «Енергоатом» у липні забезпечить Молдові постачання 30% від обсягу електроенергії, необхідної для покриття споживання у цій країні. Про це повідомив у Facebook віцепремʼєр-міністр Молдови – міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спіну.

    «На 30% від споживання підписано договір з «Енергоатомом» (українською державною компанією) на липень за ціною $77/МВт-год», – написав Спіну.

    При цьому, ще 70% споживання Молдови буде забезпечено шляхом контракту із Молдавською державною районною електростанцією.

    Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчає електроенергія: скільки доведеться платити.

    Нагадаємо, починаючи з 18 листопада Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України.

    До слова, через відсутність палива станом на 15 листопада в Україні не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

    Раніше повідомлялося про віялові відключення електрики в певних областях.

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    Теги: росія окупанти міністр війна електроенергія Енергоатом держава Україна окупація #stoprussia
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    «Енергоатом» покриє 30% споживання електроенергії Молдови у липні