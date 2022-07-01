«Енергоатом» покриє 30% споживання електроенергії Молдови у липні

Україна буде постачати електроенергію Молдові

НАЕК «Енергоатом» у липні забезпечить Молдові постачання 30% від обсягу електроенергії, необхідної для покриття споживання у цій країні. Про це повідомив у Facebook віцепремʼєр-міністр Молдови – міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спіну.

«На 30% від споживання підписано договір з «Енергоатомом» (українською державною компанією) на липень за ціною $77/МВт-год», – написав Спіну.

При цьому, ще 70% споживання Молдови буде забезпечено шляхом контракту із Молдавською державною районною електростанцією.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчає електроенергія: скільки доведеться платити.

Нагадаємо, починаючи з 18 листопада Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України.

До слова, через відсутність палива станом на 15 листопада в Україні не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

Раніше повідомлялося про віялові відключення електрики в певних областях.