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Уперше за два роки Китай значно скоротив імпорт із Росії: причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уперше за два роки Китай значно скоротив імпорт із Росії: причина
Минулого місяця Китай імпортував із Росії товарів на суму $9,2 мільярда, що на 8% менше ніж роком раніше
фото з відкритих джерел

У липні впав обсяг двосторонньої торгівлі між КНР та РФ

У липні Китай імпортував із Росії на 8% менше продукції порівняно з попереднім місяцем. Таке скорочення показників відбулося вперше з лютого 2021 року. Про це повідомило Головне митне управлінням КНР, передає Reuters.

Зазначається, що імпорт російської нафти та газу з Росії до Китаю зростав стабільно за рік до повномасштабної війни і продовжував збільшуватись після вторгнення 24 лютого минулого року.

Підрахунки свідчать, що минулого місяця Китай імпортував із Росії товарів на суму $9,2 мільярда, що на 8% менше ніж роком раніше, на відміну від зростання на 15,7% у червні.

Падіння відбулося на тлі загального скорочення імпорту Китаю минулого місяця на 12,4% через падіння внутрішнього попиту.

При цьому експорт китайської продукції до Росії в липні зріс на 52% – до $10,3 мільярда, що повільніше, ніж зареєстроване в червні рекордне місячне зростання на майже 91%.

Експорт Китаю до Росії зберігається у відносно стабільному обсязі у порівнянні зі зниженим попитом в інших країнах, хоча він становив невелику частку загального експорту країни – лише 3% у січні-липні.

Водночас обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ у липні впав до $19,49 мільярда з найвищого від початку війни показника $20,83 мільярда у червні.

Видання нагадало, що Китай продовжує купувати російські енергоносії, вугілля і більшість металів та руди зі значними знижками.

Нагадаємо, підсумки переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з главою китайського МЗС Ван І свідчать про те, що Пекін дедалі більше розходиться з Москвою щодо того, як зупинити війну в Україні. 

Теги: росія Китай імпорт

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