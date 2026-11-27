Світові бренди одягу Zara, H&M, Marks & Spencer та Celio почали переносити частину замовлень із Бангладеш до інших азійських країн через масові страйки працівників швейних підприємств. Найбільше замовлень отримала Індія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами власників фабрик, із 1 до 18 листопада міжнародні компанії перенаправили замовлення на $254 млн. Крім Індії, альтернативними постачальниками стали В'єтнам, Камбоджа та Індонезія.

Влада Бангладеш схвалила підвищення мінімальної зарплати працівників швейної промисловості на 36%. Однак робітники вимагають збільшення оплати праці більш ніж удвічі.

За оцінкою галузевої асоціації, виробничі втрати через протести перевищили $400 млн. Швейна промисловість забезпечує понад 80% експортних доходів країни.

Власники підприємств побоюються, що тимчасове перенесення замовлень може перерости у довгострокову відмову міжнародних компаній від місцевих постачальників.

Власник Zara, компанія Inditex, відмовився від коментарів. Інші згадані бренди не відповіли на запити журналістів.

Нагадаємо, у січні 2025 року російський виробник одягу Gloria Jeans почав активно закривати фабрики. Серед можливих напрямків перенесення виробництва компанія розглядала В'єтнам, Бангладеш та Узбекистан.

Також у вересні 2024 року на півдні Індії зупинив виробництво завод Samsung Electronics через масштабний страйк працівників. Робітники вимагали підвищення зарплат, покращення умов праці та визнання профспілки.