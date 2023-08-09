ISW: Кремль стає незадоволеним діями Китаю

Після саміту в Саудівській Аравії Сергій Лавров і Ван І провели переговори

Позиції Росії та Китаю щодо України все більше розходяться

Підсумки переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з главою китайського МЗС Ван І свідчать про те, що Пекін дедалі більше розходиться з Москвою щодо того, як зупинити війну в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Телефонна розмова двох міністрів відбулася у понеділок – одразу після саміту щодо України в Саудівській Аравії, куди Росію не покликали, а приїзд китайського представника навпаки вітали та називали проривом.

У повідомленнях МЗС Росії та Китаю розмова Лаврова та Ван І була представлена по-різному, зазначають аналітики ISW.

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У російському відомстві заявили, що міністри «обговорили двосторонній та міжнародний порядок денний, а також низку регіональних тем, включаючи українську кризу». Китайське ж МЗС повідомило, що сторони «обмінялися думками» про війну.

«Ван І підкреслив, що з українського питання Китай збереже незалежну та неупереджену позицію, продовжить висловлювати об'єктивну та раціональну думку, активно сприяти мирним переговорам та шукати політичне рішення на будь-якому міжнародному заході», – йшлося у повідомленні МЗС КНР.

Подібні розбіжності в описі підсумків переговорів можуть свідчити про те, що Кремль незадоволений зусиллями Китаю щодо просування мирного плану на міжнародних форумах. Це відповідає попереднім оцінкам ISW, згідно з якими Китай не зацікавлений у «безмежному партнерстві» з Росією, як того хоче Москва, зазначають аналітики.

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

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У МЗС РФ розкритикували саміт у Саудівській Аравії. Відомству країни-агресорки не сподобалися намагання його учасників знайти варіанти мирного врегулювання війни в Україні.

Між тим, європейські посадовці позитивно оцінили активну участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української Формули миру, яка відбулася в Джидді.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І після саміту в Саудівській Аравії поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим. Він запевнив співрозмовника, що Китай буде дотримуватися незалежної та неупередженої позиції щодо України, оскільки прагне знайти шлях до політичного врегулювання війни.