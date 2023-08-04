Московський суд засудив Навального до 19 років позбавлення волі

Російського опозиціонера визнали винним за шістьма статтями

Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців. Про це повідомляють російські ЗМІ з території колонії №6 у селищі Мелехово Володимирської області, де Навальний відбуває покарання з інших справ.

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Навальний у суді фото: Вот так

Опозиціонера визнали винним за шістьма статтями: про заклики до екстремізму, створення некомерційної організації, яка посягає на права громадян, фінансування екстремізму, створення екстремістської спільноти, залучення неповнолітніх до вчинення небезпечних дій та реабілітації нацизму.

Навальний не визнав провини. Його соратники опублікували на YouTube останнє слово підсудного. Текст промови на камеру зачитали російські діячі культури, серед яких актори Яна Троянова та Дмитро Назаров; соліст гурту «Порнофільми» Володимир Котляров, репер Владі та співачка Монечтока; режисери Андрій Звягінцев та Олександр Молочников.

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«Для того, щоб народилася нова, вільна, багата країна, у неї мають бути батьки. Ті, хто її хоче. Хтось її чекає і хтось готовий йти на якісь жертви заради її народження. Розуміючи, що вона того варта. Не обов'язково всім йти до в'язниці. Це скоріше лотерея, і я витяг такий квиток. Але принести якусь жертву, якесь зусилля має зробити кожен», – йдеться в повідомленні.

У справі також відбувається колишній технічний директор каналу Навального Даніель Холодний. Його сьогодні визнали винним у фінансуванні екстремістської організації та участі у ній.

Нагадаємо, російський політик Олексій Навальний виступив з останнім словом у справі про «екстремізм» і закликав боротися із «безсовісним злом» – владою РФ.

До слова, Навальний заявив, що воєнний злочинець і терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) є політичним в’язнем.

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