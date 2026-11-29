Уряд Росії з 28 листопада запровадив шестимісячну заборону на вивезення гречки за кордон через загрозу дефіциту цієї крупи, на яку припадає третина всіх продажів круп у російських магазинах. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Згідно з постановою, яку підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін, обмеження не стосуються гуманітарної допомоги, а також поставок до країн ЄАЕС, Абхазії та Південної Осетії.

Офіційно це рішення пояснюють необхідністю стабілізувати внутрішній продовольчий ринок. За даними Росстату, з початку року роздрібні ціни на гречку зросли на 17,9%, а в річному вимірі – майже на 20%, що втричі перевищує офіційний показник інфляції, який влада оцінює у 7%. Водночас оптові ціни на крупу підскочили на 30% за останній місяць і на 70% від початку літа.

Стрімке подорожчання спричинив обвал врожаю гречки до 12-річного мінімуму – приблизно до 800 тис. тонн. Порівняно з минулим роком збори скоротилися на 126 тис. тонн, із 2024 роком – на 400 тис. тонн, а відносно показників 2023 року впали майже на 40%, або на 670 тис. тонн. Цьогоріч під культуру відвели лише 682,9 тисячі гектарів, що стало найнижчим показником із 1990 року, а додаткового удару завдала посуха в Алтайському краї, де збирають близько половини всього російського врожаю гречки.

Ситуацію на внутрішньому ринку ускладнював активний експорт, адже значну частину врожаю Росія продавала до Китаю, де гречку переважно використовують як корм для сільськогосподарських тварин. За січень-жовтень туди вивезли 157 тис. тонн зерна, що становить майже п’яту частину всього цьогорічного врожаю, а серед інших покупців фігурують Казахстан, Японія та Туреччина. На тлі неврожаю виробники змушені розпродувати залишки: станом на 1 жовтня обсяг запасів скоротився до 130 тис. тонн, що на 29% менше, ніж на ту саму дату торік.

Раніше повідомлялося, що за п'ять років повномасштабної війни проти України російська влада витратила на військові потреби на 43,6 трлн рублів ($530,9 млрд) більше, ніж витратила б за мирного сценарію. Із цієї суми 18,6 трлн рублів ($226,5 млрд) стали безповоротними втратами для економіки.