Виробник «Олейни» йде з Росії

Bunge працював в Росії з 2004 року

Американська компанія Bunge має намір скоротити присутність у Росії, продавши компанію «Бунге СНД», якій, зокрема, належить олійноекстракційний завод у Воронезькій області – один із найбільших у країні. Про це повідомляє «Інтерфакс», з посиланням на джерела на аграрному ринку.

Завод розрахований на виробництво 200 млн пляшок соняшникової олії на рік.

Bunge працює в Росії з 2004 року, а воронезький завод запустила в 2008 році, вклавши в його розвиток $130 млн. У її виробництві такі торгові марки олії, як «Олейна», Ideal, «Масленица», «Семеновна», «Сказка» та ін.

До 27 червня основним власником «Бунге СНД» була Bunge SA, після чого – Integrated Vegetable Oils and Proteins Holdings Ltd.

Нагадаємо, McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. До відома, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії