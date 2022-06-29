Окупанти перебили магістральний газопровід у Запорізькій області

Без газу залишиться більша частина населених пунктів Запорізької області

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм в районі с. Мирне Пологівського району Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Без газопостачання вже сьогодні залишилась Оріхівщина.

У найближчі дні в результаті зазначеного пошкодження залишаться без газу міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.

До цього пошкодження внаслідок терористичних дій військових країни-агресора без газу вже залишалось понад 80 тисяч абонентів у 109 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомлялося, нещодавно в селищі Якимівка, що на окупованому російським агресором півдні Запорізької області, сталася сутичка між кількома групами рашистів.

До слова, за останні чотири дні рашисти випустили по території України 131 ракету.