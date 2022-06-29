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    Події в Україні

    Окупанти перебили магістральний газопровід у Запорізькій області

    Через обстріли пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм - Окупанти перебили магістральний газопровід у Запорізькій області
    Через обстріли пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм
    фото ілюстративне

    Без газу залишиться більша частина населених пунктів Запорізької області

    Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено магістральний газопровід діаметром 400 мм в районі с. Мирне Пологівського району Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    Без газопостачання вже сьогодні залишилась Оріхівщина.

    У найближчі дні в результаті зазначеного пошкодження залишаться без газу міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів.

    До цього пошкодження внаслідок терористичних дій військових країни-агресора без газу вже залишалось понад 80 тисяч абонентів у 109 населених пунктах Запорізької області.

    Як повідомлялося, нещодавно в селищі Якимівка, що на окупованому російським агресором півдні Запорізької області, сталася сутичка між кількома групами рашистів.

    До слова, за останні чотири дні рашисти випустили по території України 131 ракету.

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    Теги: росія окупанти газ війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти перебили магістральний газопровід у Запорізькій області