Виробник відомих алкогольних брендів йде з Росії

До Росії більше не будуть постачати Johnnie Walker, Guinness, Baileys та Captain Morgan

Британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії. Про це компанія повідомила російському ЗМІ «Коммерсант».

«Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні», – повідомили у Diageo.

«Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, у тому числі наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат при повному дотриманні російського законодавства».

В Росії компанія постачає продукцію до 70 тисяч магазинів та 19 тисяч ресторанів та барів. 3 березня у Diageo оголосили, що тимчасово припиняють імпорт напоїв до Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і відтоді розпродавала залишки продукції.

Відомо, що Diageo – міжнародна корпорація зі штаб-квартирою у Лондоні. Найбільший у світі виробник алкогольних напоїв, якому належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв.

Компанія має представництва у 80 країнах світу, забезпечуючи працевлаштування понад 20 тисяч осіб. Продукція продається на близько 180 національних ринках.

Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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