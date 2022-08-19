Нафта в обмін на траву. Афганістан має бізнес-пропозицію до Кремля 

«Талібан» визнаний у РФ терористичною організацією, та це не заважає російським терористам вести переговори з колегами

Кабул та Москва домовляються про бартерну торгівлю

Афганістан розглядає можливість купівлі нафтопродуктів та товарів у РФ за бартерною схемою. Країна натомість згодна експортувати до Росії родзинки, лікарські трави та корисні копалини. Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на заяву голови мінпромторгу Афганістану Нуріддіна Азізі.

«В пріоритеті у нас – здійснювати імпорт цих російських товарів за бартерною схемою. Якщо операції за такою схемою не вийдуть, ми можемо використовувати фінансові транзакції. З цим питанням жодних проблем немає – щодо Афганістану немає жодних обмежень з боку США чи ЄС щодо подібних постачань сировини, Афганістан може розплачуватись за ці товари грошима», – сказав він.

За словами Азізі, Кабул хотів би домовитися з Москвою про постачанняприблизно 1 млн тонн бензину та 1 млн тонн дизельного палива до кінця 2022 року. Азізі повідомив, що Афганістану загалом зараз потрібно понад 4 млн тонн нафти, але частину палива вони вже експортують із сусідніх країн. Росію він назвав «дружньою країною», з якою Афганістан хотів би підписати угоду про імпорт нафти і нафтопродуктів

В обмін на російські нафтопродукти Афганістан, за його словами, міг би запропонувати корисні копалини.

«Окрім цього у нас є, наприклад, сухофрукти, родзинки та лікарські трави, Афганістан історично постачав великі обсяги родзинок до Росії. Ми можемо поставити до Росії сотні тонн такої продукції. Наприклад, на лікарські трави ціни зараз дуже високі, а Росія потребує такої сировини для медицини. І ми можемо використовувати їх у бартерній торгівлі», – зазначив він.

Делегація мінпромторгу Афганістану перебуває в РФ з 14 серпня. Про те, що Афганістан має намір закуповувати нафту в РФ, стало відомо в травні.

Нагадаємо, у жовтні 2021 года представники «Талібану» вперше після захоплення влади в країні приїздили в Москву на перемовини.