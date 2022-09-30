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Нафта продовжує стрімко дешевшати. Результати п'ятничних торгів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нафта продовжує стрімко дешевшати. Результати п'ятничних торгів
Нафтові ринки перебувають під тиском із червня
фото Getty images

Нафтові ф'ючерси можуть завершити в мінусі четвертий місяць поспіль

Ціни на нафту знижуються під час торгів у п'ятницю, 30 вересня. При цьому нафтові ф'ючерси можуть завершити в мінусі четвертий місяць поспіль.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:01 за київським часом у п'ятницю склала $87,93 за барель, що на $0,56 (0,63%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти впали у ціні на $0,83 (0,9%), до $88,49 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала до цього часу $80,82 за барель, що на $0,41 (0,5%) нижче за підсумкове значення четверга. На час закриття минулої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $1,1 (0,92%), до $81,23 за барель.

Нафтові ринки перебувають під тиском із червня на тлі посилення грошово-кредитної політики багатьох найбільших центробанків, що викликає побоювання з приводу рецесії у світовій економіці та послаблення попиту, пише Trading Economics.

Додатковий негативний вплив на котирування має ріст долара.

Ціни на нафту можуть уперше продемонструвати квартальний спад із першого кварталу 2020 року.

Тим часом увага ринку поступово переключається на засідання ОПЕК+, що наближається, яке відбудеться 5 жовтня. Аналітики не виключають, що альянс може ухвалити рішення про значне скорочення видобутку нафти через падіння цін.

До слова, 27 вересня світові ціни на нафту обвалилися до найнижчого рівня з 11 січня.

Нагадаємо, з 5 грудня країни G7 та ЄС заборонять морські перевезення російської нафти. ЄС поспішає узгодити обмеження цін на нафту після погроз Путіна.

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