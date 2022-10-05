Росія хоче постачати газ до Європи після вибухів на «Північних потоках»

РФ може постачати газ Європі неушкодженою в результаті вибухів ниткою «Північного потоку-2»

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що РФ може постачати газ Європі неушкодженою в результаті вибухів ниткою «Північного потоку-2». Для цього, за його словами, слід «зняти відповідні обмеження» з газопроводу. Самі вибухи він назвав диверсією.

Про це повідомляють росЗМІ. Наголошується: Новак запевнив, що забезпечити постачання газу цією ниткою газопроводу РФ могла б «в короткі терміни».

«На жаль, через диверсію одну нитку пошкоджено. Щодо другої – вона готова, збудована, і у разі прийняття необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, Росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки по ній», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Балтійському морі в районах витоку газу з «Північних потоків» були помічені кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи причетні російські судна до вибухів на газопроводах.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. До відома, за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Нагадаємо, 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.