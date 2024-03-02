Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну

Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку замість відправляти свої війська

Польський міністр прокоментував ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ в Україну

Польща не відправлятиме свої війська на війну в Україну. Натомість Варшава краще передасть ЗСУ техніку. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Kresy.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива», – прокоментував польський міністр ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ в Україну.

Натомість, як каже Косіняк-Камиш. Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку. Крім того, він наголосив, що Польща навчає третину українських військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має», – наголосив міністр оборони Польщі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу в цьому питанні немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС.

Після критики своєї заяви з боку країн ЄС Макрон відповів, що його слова були «зваженими» та «продуманими».