Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Відправка війська до України: Макрон вперше відреагував на критику країн ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Відправка війська до України: Макрон вперше відреагував на критику країн ЄС
Франція допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів
фото з відкритих джерел

Макрон сказав, що кожне його слово на цю тему було зваженим

Слова про можливість відправки західних військ в Україну були «зваженими» та «продуманими». Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає французька газета Le Monde.

На відкритті паризького Олімпійського селища в Сен-Дені Макрона попросили прокоментувати заяви європейських лідерів з цьго приводу. Макрон сказав, що кожне його слово на цю тему було зваженим, продуманим і виваженим. 

Зазначається, що президент відмовився робити будь-які «геополітичні коментарі», назвавши цю подію невідповідним місцем для цього.

«Спорт повинен сприяти єдності і примиренню», – сказав Макрон.

Як відомо, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

Читайте також: Франція – новий куратор України?
Теги: спорт міністр НАТО військові навчання Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стоична влада проводить навчальні заходи для наших захисників та захисниць та їх сімей
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО може отримати Нобелівську премію миру
1 лютого, 04:10
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
РФ може напасти на країни НАТО? Пісторіус закликав готуватися до «найгіршого сценарію»
18 лютого, 23:10
Презентація дослідження «Війна та освіта. Два роки повномасштабного вторгнення»
Чверть українських школярів хотіли б переїхати за кордон – дослідження
12 лютого, 13:58
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
Сьогодні, 01:52
Орбан заявив, що Росія домовлятиметься про мир в Україні з США
Орбан запропонував перетворити Україну на «буферну зону»
11 лютого, 16:59
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
14 лютого, 10:57
Британія вирішила вдарити по нафтових прибутках Путіна
Британія вдарила санкціями по десятках танкерів, які возять російську нафту
23 лютого, 10:31
Дмитро Кулеба прокоментував блокаду польсько-українського кордону
«Хай потім не ображаються, що ми проявили характер». Кулеба прокоментував блокаду кордону
25 лютого, 00:46

Соціум

Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного ворожого А-50
Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного ворожого А-50
Палата представників США схвалила законопроєкт про запобігання шатдауну
Палата представників США схвалила законопроєкт про запобігання шатдауну
Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні
Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні
Відправка війська до України: Макрон вперше відреагував на критику країн ЄС
Відправка війська до України: Макрон вперше відреагував на критику країн ЄС
Карлсон назвав заяви Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув
Карлсон назвав заяви Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Блокада кордону. Литва звернулася до польських фермерів
63K
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів
16K
Франція може відправити війська до України? Прем'єр-міністр знайшов варіанти
14K
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії
11K
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
9531
Загибель воїнів 73-го морського центру ССО, Конгрес США досяг угоди для уникнення шатдауну: головне за ніч

Новини

ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
Сьогодні, 21:05
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Сьогодні, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Сьогодні, 12:43
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua