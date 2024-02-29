Відправка війська до України: Макрон вперше відреагував на критику країн ЄС

Франція допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів

Макрон сказав, що кожне його слово на цю тему було зваженим

Слова про можливість відправки західних військ в Україну були «зваженими» та «продуманими». Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає французька газета Le Monde.

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На відкритті паризького Олімпійського селища в Сен-Дені Макрона попросили прокоментувати заяви європейських лідерів з цьго приводу. Макрон сказав, що кожне його слово на цю тему було зваженим, продуманим і виваженим.

Зазначається, що президент відмовився робити будь-які «геополітичні коментарі», назвавши цю подію невідповідним місцем для цього.

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«Спорт повинен сприяти єдності і примиренню», – сказав Макрон.

Як відомо, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».