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Макрон прокоментував можливість відправки військ НАТО в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Макрон прокоментував можливість відправки військ НАТО в Україну
Макрон заявив, що західні країни «мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла» перемогти в цій війні
фото з відкритих джерел

Макрон: «Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає»

Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. Однак поки що консенсус щодо цього питання відсутній. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі.

«Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця», – сказав Макрон.

Макрон зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з «російським народом», а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

Макрон стверджував, що західні країни «мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла» перемогти в цій війні: «Все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети».

Зустріч у Єлисейському палаці відбулася в Парижі 26 лютого. У конференції взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністри близько 20 країн ЄС. 

На зустрічі Сполучені Штати Америки представляли помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, а Сполучене Королівство – глава МЗС Девід Кемерон.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України заявив, що деякі країни Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу обговорюють можливість вводу своїх військ на територію України після укладення двосторонніх угод.

Теги: Олаф Шольц Україна Девід Кемерон президент НАТО військові Еммануель Макрон Анджей Дуда росія

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