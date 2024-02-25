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Зеленський прокоментував можливість участі Росії у саміті щодо формули миру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський прокоментував можливість участі Росії у саміті щодо формули миру
не хоче, щоб ]q нав'язували будь-які формати перемовин і формули миру, навіть якщо це ініціативи країн-партнерів
фото: glavcom.ua

«Ми запропонуємо майданчик, на якому Путін зможе погодитись з тим, що він програв цю війну і що це була велика помилка», – Зеленський

Україна вважає, що дуже правильним є посилюватися на полі бою, але так само правильно посилюватися дипломатично. Про це під час пресконференції сказав президент Володимир Зеленський.

«Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин і формули миру, навіть якщо це ініціативи країн-партнерів. Ініціатива щодо миру може йти лише від України. Формула миру була започаткована ще на саміті G19 в Індонезії», – сказав президент.

«Сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інавгураційний, він відбудеться, я надіюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. Він буде в Швейцарії», – додав він.

Другий саміт Україна хоче провести не на європейському континенті.

«Думаю, що також в найближчі тижні, місяці, ця інформація також з'явиться», – сказав він.

На першому саміті Україна розраховує на план, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.

«Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків», – наголосив він.

«Ми запропонуємо майданчик, на якому він [Путін] зможе погодитись з тим, що він програв цю війну і що це була велика помилка», – пояснив Зеленський.

На другий саміт уже можуть запросити представників Росії, повідомив сьогодні голова ОПУ Андрій Єрмак. «На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру», – сказав Єрмак.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента анонсував масштабну конференцію за участю військово-політичного керівництва країни. Заплановано участь прем'єра, спікер парламенту, керівників спецслужб та низки міністрів.

Як відомо, 19 грудня Володимир Зеленський проводив підсумкову пресконференцію. У матеріалі «Главкома» можна прочитати головні тези.

Теги: росія саміт путін Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак

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