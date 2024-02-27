Макрон пояснив, чому Росія має обов'язково програти Україні у війні

Макрон: поразка Росії потрібна для стабільності в Європі

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro.

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«Поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі», – сказав Макрон.

«Сьогодні немає консенсусу щодо відправки наземних військ офіційним, передбачуваним і схваленим способом. Але в динаміці ми не можемо нічого не виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну», – додав він.

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Як пише Le Figaro, водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом» , а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

Глава французької держави також повідомив, що союзники України створять коаліцію для доставки в Україну ракет середньої та великої дальності. Було вирішено «створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет і бомб середньої і великої дальності», – заявив він.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поставка мільйона снарядів Україні була необачним зобов'язанням з боку Європейського Союзу. Про це Макрон сказав після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі. На думку лідера Франції, в дуже короткій перспективі можна надати лише ті боєприпаси, які є у наявності або які виробляються точно у строк.

Раніше повідомлялося, що мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять у нашу країну до кінця поточного року.