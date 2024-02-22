Туск відхилив пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні

Прем’єр Польщі: «Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи»

Прем'єр зазначив, що для пошуку рішення додатково потрібні технічні переговори на рівні ЄС

Очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде. Натомість представники двох країн зустрінуться у Варшаві 28 березня. Про це повідомляє Polskieradio24.

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Туск закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

«Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності», – сказав Дональд Туск.

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Прем'єр зазначив, що для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС. Саме для цього Туск 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною.

«Хочу запевнити вас, що перемовини з Україною тривають. У нас хороші відносини, хоч і є різниця в інтересах… Ми будемо переконувати і Київ, і Брюссель погодитися з польською точкою зору на ситуацію», – додав Туск.

Польський прем’єр також підкреслив, що Україна «може і надалі розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з Росією».

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.

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До відома, нардеп Олег Дунда анонсував візит Дуди до Києва 23 лютого.

Згодом Анджей Дуда підтримав зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою. Однак запропонував говорити у Варшаві або де-небудь у Жешуві, Любліні, а не на кордоні.