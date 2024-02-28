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Петро Кралюк Проректор Острозької академії

Франція – новий куратор України?

glavcom.ua
Макрон не виключає можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну
фото: stock.adobe.com

Роль Франції як «адвоката України» в Європі

Певно, багато хто не чекав, що Макрон таке скаже... Мається на увазі те, що, можливо (?), війська із Заходу воюватимуть в Україні проти росіян. У нас навіть було словечко – макронити. І нарід насміхався, що Макрон дзвонить Путіну.

Однак не всьо так просто... Не все писатиму, що знаю. Бо ж не на часі.

Річ у тім, що Франція давненько опікується теренами на Сході Європи, бажаючи бути серйозним гравцем на міжнародній арені, десь конкуруючи з Англією та США. Літ 150 тому не без допомоги Франції з'явилася така держава, як Румунія (до того часу ні про яку Румунію не велася мова – була Волощина й Молдавія). Румунія створювалася у піку Росії як країна, зорієнтована на Францію.

Тоді валасько-молдавську (чи то румунську) мову з кирилиці перевели на латиницю і у ній з'явилося чимало слів французького походження. Про подальші франко-румунські зв'язки не говоритиму. Нагадаю лише, що саме Франція опікувалася Румунією при вступі цієї країни в Євросоюз. І зараз вона є своєрідним «румунським куратором».

Франція (може, когось це здивує) хоче бути таким куратором України. За великим рахунком, вона сприяла приходу нинішніх наших правителів до влади у 2019 році. Пригадайте, до кого їздили Порошенко й Зеленський напередодні вирішального туру президентських виборів. Пригадали? До Макрона. Так що він в очах багатьох наших західних партнерів відповідальний за Україну. І думаєте, що просто так він телефонував до Путіна з приводу української ситуації.

Словом, Франція – наш «адвокат у Європі».

До речі, старенький Франсуа Міттеран сказав Леоніду Кучмі відразу після підписання ним Будапештського меморандуму: «Молодий чоловіче, ви допустили помилку. Вас обдурять».

Може, й краще мати такого адвоката в Європі, ніж деякого адвоката з «ближнього зарубіжжя». Хоча поживемо – побачимо. А взагалі треба надіятися на себе, а не на адвокатів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа Україна війна Еммануель Макрон Франція

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