Агенти ФСБ заїжджають до Європи під виглядом туристів – ексміністр

Клімкін радить Європі ретельно перевіряти росіян, які подаються на візу

До Європи під виглядом звичайних туристів заїжджають агенти російської ФСБ. Тому європейцям потрібно подбати про свою безпеку та ретельно перевіряти тих, хто хоче заїхати до ЄС. Про це в інтерв'ю ТСН сказав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Того, скільки серед російських туристів агентів ФСБ, навіть уявити складно. Я про це говорив своїм брюссельським друзям. От зараз посольства зачистили від цих агентів. От Болгарія, яка завжди вважалась проросійською, вислала одразу 70 дипломатів. Зараз вони їхатимуть, як туристи. От тепер, коли якийсь росіянин подається на візу, хай європейці розглядають цю заявку три місяці, пів року. Тобто це питання безпеки. Цю проблему потрібно вирішувати: послідовно та жорстко. І я думаю, що ми доведемо це», – пояснив Клімкін.

Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Уряд Данії також виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Проте вважає за краще зробити це разом із усіма країнами ЄС.