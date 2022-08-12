Заборона шенгенських віз для росіян: ще одна країна звернеться до ЄС

Чехія припинила видавати візи для простих росіян ще 25 лютого

Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу, запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня. Про це повідомляє Inquirer.

За словами очільника МЗС Чехії Яна Ліпавскього, відповідна заборона може стати ще однією дуже ефективною санкцією проти РФ.

«Повне припинення видачі російських віз усіма державами-членами ЄС може стати ще однією дуже ефективною санкцією», – сказав Ян Ліпавський.

Він заявив, що запропонує цю ідею на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня. «У час російської агресії, яку Кремль продовжує ескалувати, про спільний туризм для громадян Росії не може бути й мови», – сказав Ліпавський.

Слід зазначити, що Чехія припинила видавати візи для простих росіян ще 25 лютого, через день після вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, Латвія призупинила видачу віз росіянам.

Комісія Сейму Латвії із закордонних справ 2 серпня схвалила проєкт резолюції про визнання насильницьких дій Російської Федерації проти України та її мешканців тероризмом, а самої РФ – державою, яка спонсорує тероризм.

Також країна запропонувала ввести заборону на видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці.

Уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.

Фінська митниця почала перевіряти росіян на предмет перевезення санкційних товарів. Менш ніж за тиждень наприкінці липня митниця Фінляндії провела 2,5 тис. перевірок та виявила близько 100 випадків контрабанди санкційних товарів, у тому числі придатних для використання у військових цілях.