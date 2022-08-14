Данія підтримує заборону видачі шенгенських віз росіянам

Данія закликає усі країни ЄС розглянути питання заборони видачі віз росіянам

Уряд Данії виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Проте вважає за краще зробити це разом із усіма країнами ЄС.

Про це заявив міністр імміграції Данії Каре Дібвад у коментарі politiken.dk.

Дібвад наголосив, що лише за п’ять місяців 2022 року громадянам Росії було видано майже втричі більше туристичних віз до Данії, ніж за весь 2021 рік. За словами Дібвада, він здивований цими цифрами.

«Те, що запропонувала Естонія, розумно. Виступити із загальноєвропейською відповіддю. Але зрозуміло, що якщо в Європі є лише одна країна, куди росіяни можуть в'їхати, то, в принципі, можна в'їхати і в усю Шенгенську зону. Ось чому ЄС – це межі, в яких це має бути зроблено», – наголосив міністр.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

Ідея повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян знаходить все більше прихильників: окрім України, такі заклики озвучують європейські сусіди Росії. Багато хто з них уже закрив кордони для громадян РФ.

Нагадаємо, що про майбутні візові обмеження для росіян заявляв ще на початку серпня президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

А позавчора, 11 серпня, Фінляндія заблокувала 30 приватних рейсів росіян.



