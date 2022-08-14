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«Омріяний СРСР близько». Єрмак покепкував з росіян через візовий бан у Європі

Надія Клочко
glavcom.ua
«Омріяний СРСР близько». Єрмак покепкував з росіян через візовий бан у Європі
Польща планує заборонити видачу віз громадянам Росії
фото з відкритих джерел

Низка країн Євросоюзу виступають за запровадження загальноєвропейську заборону на видачу віз для росіян

Візові обмеження, які запроваджують країни Європи щодо громадян Росії, наближають «омріяний росіянами СРСР». Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи інформацію про те, що Польща розробляє механізм заборони видачі віз громадянам РФ.

«Польща також приєднується до рішення Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у їхній спробі запровадити загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян. Візовий бан наступає на Росію. Омріяний ними СРСР вже близько», – наголосив Єрмак.

Як відомо, у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам. Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик наголосив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам припинили видавати візи. Зокрема, це – Німеччина, Франція та Нідерланди. Натомість Вавжик наголосив, що через це Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Уряд Данії також виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Проте вважає за краще зробити це разом із усіма країнами ЄС.

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Теги: санкції Офіс президента Андрій Єрмак росія візи Польща

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