Ще одна країна підтримала ідею закрити ЄС для росіян

Країни Балтики вже припинили видачу шенгенських віз громадянам РФ

Литва вважає за необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

«За оцінками наших інстанцій, своєю суттю рішення Естонії дуже схоже на ті обмеження, які застосовує Литва», – сказав він.

Вільнюс одним із перших заявив, що у зв'язку з війною РФ проти України припиняє видачу росіянам шенгенських віз.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Обмеження набуде чинності через тиждень.

А Сейм Латвії ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство Росії проти мирного населення визнається тероризмом, а РФ державою, яка підтримує тероризм.

Латвія призупинила видачу віз росіянам.

Сейм Латвії закликає країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу, запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

Уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.