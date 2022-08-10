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Росія підбурює Китай до нападу на Тайвань

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія підбурює Китай до нападу на Тайвань
Ситуація навколо Тайваню загострилася після візиту Ненсі Пелосі
фото з відкритих джерел

Російський посол наголошує, що є «лише один Китай»

Росія підтримує право Пекіна «вживати будь-яких заходів для захисту свого суверенітету» щодо Тайваню. Про це заявив посол Росії у Китаї Андрій Денисов у розмові із виданням China Daily.

Денисов оцінив військові навчання армії Китайської народної республіки (КНР) навколо Тайваню і розкрив позицію Росії щодо цього питання. Він наголосив, що Москва «підтримує право Пекіна вживати будь-яких заходів для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності».

«Закликаємо Вашингтон утриматися від дій, що підривають регіональну стабільність та міжнародну безпеку, і визнати нову геополітичну реальність, в якій немає гегемонії США», – підкреслив він.

Дипломат додав, що Росія вважає візит спікера американської Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань 2-3 серпня «явною провокацією відповідно до агресивної політики США щодо всебічного стримування КНР».

«Принципова позиція Росії залишається незмінною: ми виходимо з того, що є лише один Китай, що уряд КНР є єдиним легітимним урядом, який представляє весь Китай, а Тайвань – невід'ємна частина Китаю», – зазначив посол.

Тайвань, або Китайська Республіка – частково визнана держава. До громадянської війни та встановлення комуністичного режиму КНР під контролем Республіки була материкова територія Китаю, а після 1949 року – лише острів Тайвань та ще кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією та погрожує повернути острів під свою владу. У Китаї заявляють, що без вагань готові розпочати війну проти Тайваню, якщо той оголосить про свою незалежність. Своєю чергою Захід наполягає, щоб Пекін відмовився від ідеї силового захоплення.

Як відомо, Пекін провів свої найбільш провокаційні військові навчання за десятиліття після поїздки Ненсі Пелосі на Тайвань минулого тижня. Міністерство оборони Тайваню звинуватило китайські літаки та кораблі у проведенні у суботу імітаційних навчань з нападу на головний острів Тайваню. 

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.  Після прибуття на Тайвань вона заявила, що цей візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

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Теги: США росія Тайвань Китай

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