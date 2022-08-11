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Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
Китай не відмовляється від співробітництва з РФ після початку війни в Україні
фото з відкритих джерел

Китай переконаний, що кінцева мета США – виснажити і розчавити Росію

Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій через вторгнення в Україну, назвав США «головним винуватцем» війни. Про це сказав посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей в інтерв’ю російському агентству ТАСС, повідомляє Reuters.

Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що «він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві».

«Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну», – сказав посол.

«Їхня (США – Ред.) кінцева мета – виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій», – сказав Чжан Ханьхуей.

Нагадаємо, нещодавно Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами на театрі військових дій і з питань зміни клімату.

У Білому домі зазначили, що  рішення Китаю щодо припинення контактів у військовій сфері посилює ймовірність конфронтації.

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Теги: агресія санкції США Китай Україна росія війна

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