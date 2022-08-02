Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані

Попри погрози Китайської народної республіки спікерка Палати представників США все ж прибула до Тайваню

Літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванського аеропорту Суншань з незначним відхиленням від запланованого графіка. Очікувалося, що літак прибуде о 17:30 за київським часом.

За даними тайванських ЗМІ, Пелосі зупиниться на ніч у готелі Grand Hyatt у Тайбеї. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться її зустріч із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

Як відомо, Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії 30 липня, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню. Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна в галузі прав людини, зустрічалася з дисидентами, виражала підтримку продемократичним протестам у КНР.

У плані турне Пелосі Тайвань не значився, хоча за маршрутом її літака, за яким у прямому ефірі стежили десятки тисяч людей, стало зрозуміло, що американська законодавиця все ж відвідає острів.

Причиною такої уваги стали погрози Китаю про військове втручання, у разі якщо Пелосі прибуде на острів, який у КНР вважають своєю територією.

Своєю чергою американські військові виступали проти візиту Пелосі на Тайвань, побоюючись, що Китай може збити її літак.

На тлі можливого візиту Пелосі КНР розпочала військові маневри у Південно-Китайському морі. Очевидці в соцмережах писали про перекидання великої кількості військової техніки до найближчої до Тайваню провінції, зокрема систем ППО. У рамках навчань збройні сили Китаю здійснили масований артобстріл Тайванської протоки. У відповідь Тайвань підняв у повітря кілька винищувачів і розгорнув власні засоби протиповітряної оборони.

Тайвань, або Китайська Республіка – частково визнана держава. До громадянської війни та встановлення комуністичного режиму КНР під контролем Республіки була материкова територія Китаю, а після 1949 року – лише острів Тайвань та ще кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією та погрожує повернути острів під свою владу. У Китаї заявляють, що без вагань готові розпочати війну проти Тайваню, якщо той оголосить про свою незалежність. Своєю чергою Захід наполягає, щоб Пекін відмовився від ідеї силового захоплення.

Як відомо, в останні місяці між Китаєм та США розгорівся конфлікт щодо «тайванського питання». У травні 2022 року президент Джо Байден заявив, що США готові застосувати силу для захисту Тайваню від вторгнення Китаю. Таким чином, Штати відійшли від позиції «стратегічної невизначеності» щодо острова, яка діяла тривалий час.

Також нещодавно Держдепартамент США схвалив продаж військового обладнання Тайваню на $108 млн, що викликало різку реакцію з боку офіційного Китаю.

Напередодні стало відомо, що спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією. Як відомо, 2 серпня офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомив, що Китай вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що літак, яким летить спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, може дещо затриматися, оскільки кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку.

Також раніше повідомлялося, що сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.