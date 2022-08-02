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Візит на Тайвань: Пелосі виступила з першою заявою

Надія Клочко
Сьогодні, 18:27 glavcom.ua
Візит на Тайвань: Пелосі виступила з першою заявою
Ненсі Пелосі вчергове підтвердила підтримку США Тайваню
фото: Associated Press

Нинішній візит є першим офіційним візитом до Тайваню спікера Палати представників США за 25 років

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі та члени делегації Конгресу зробили заяву після прибуття на Тайвань. Американські законодавці наголосили, що нинішній візит на Тайвань не суперечить політиці США щодо Китаю та є свідченням підтримки тайванської демократії. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Пелосі.

Як наголошується у заяві, візит делегації Конгресу на Тайвань «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

«Наш візит є частиною нашої ширшої подорожі до Індо-Тихоокеанського регіону – включаючи Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію – зосередженої на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному врядуванні. Наші дискусії з керівництвом Тайваню будуть зосереджені на підтвердженні підтримки нашого партнера та просуванні наших спільних інтересів, включаючи просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону. Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню є сьогодні як ніколи важливою, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією», – йдеться у заяві.

Пелосі у заяві, поширеній її прес-службою, наголосила, що її візит на Тайвань не суперечить політиці США щодо Китаю.

«Наш візит є одним із кількох делегацій Конгресу на Тайвань, і він жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів , яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року, Спільними американсько-китайськими комюніке та Шістьма гарантіями. Сполучені Штати продовжують протистояти одностороннім зусиллям змінити статус-кво».

Зазначимо, що нинішній візит є першим офіційним візитом до Тайваню спікера Палати представників США за 25 років.

Тайвань, або Китайська Республіка – частково визнана держава. До громадянської війни та встановлення комуністичного режиму КНР під контролем Республіки була материкова територія Китаю, а після 1949 року – лише острів Тайвань та ще кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією та погрожує повернути острів під свою владу. У Китаї заявляють, що без вагань готові розпочати війну проти Тайваню, якщо той оголосить про свою незалежність. Своєю чергою Захід наполягає, щоб Пекін відмовився від ідеї силового захоплення.

Нагадаємо, нещодавно літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту.

Як відомо, Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії 30 липня, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню. Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна в галузі прав людини, зустрічалася з дисидентами, виражала підтримку продемократичним протестам у КНР.

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Теги: США Китай Тайвань

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