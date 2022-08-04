Бойові стрільби та запуск ракет. Китай проводить навчання навколо Тайваню (карта)

Частково маневри пройдуть у територіальних водах острова

Армія КНР розпочала військові навчання поблизу Тайваню на тлі візиту на острів спікерки палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомило Центральне телебачення Китаю.

Очікується, що військові навчання КНР відбудуться у морі та повітряному просторі на північ, південний захід та південний схід від острова Тайвань. Представник східної зони бойового командування китайської армії Ші І заявив, що в Тайванській протоці проведуть бойові стрільби на далекі дистанції, а на схід від острова – випробувальні пуски звичайних ракет. Наголошується, що в навчанні задіяні винищувачі-невидимки «Ченду J-20».

Зазначається, що Китай оголосив про плани створити шість зон навколо Тайваню, де з 4 по 7 серпня будуть проводитися бойові навчання. Кораблі та літаки були попереджені про заборону перебувати у цих зонах, деякі з яких перетинаються з територіальними водами острова, з «міркувань безпеки».

Згідно з оприлюдненою картою, один із районів запланованих навчань знаходиться менш ніж за 19 км від Гаосюна, південного портового міста Тайваню.

В Народно-визвольної армії Китаю окремо заявили про те, що вона розпочинає проведення серії спільних військово-морських і повітряних навчань у водах і повітряному просторі на північ, південний захід та південний схід від Тайваню, які включатимуть «дальню бойову стрільбу».

Міністерство національної оборони Тайваню у відповідь розкритикувало наміри Китаю проводити військові навчання у шести морських районах поблизу Тайваню, назвавши це спробою блокади країни.

Раніше заступник глави МЗС КНР Се Фен викликав американського посла Ніколаса Бернса, висловив протест через візит Пелосі до Тайваню.

Нагадаємо, 2 серпня літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань.