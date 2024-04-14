Байден обговорив із Нетаньягу напад Ірану і скликає лідерів G7

У телефонній розмові з Нетаньягу Байден підтвердив тверду відданість США безпеці Ізраїлю

США допомогли ізраїльським військовим збити майже всі безпілотники і ракети, випущені Іраном

Президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і терміново скликає лідерів країн «Великої сімки» (G7). Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

«Раніше сьогодні Іран і його маріонетки, що діють з Ємену, Сирії та Іраку, здійснили безпрецедентну повітряну атаку на військові об'єкти в Ізраїлі. Я найрішучішим чином засуджую ці атаки», – заявив американський лідер.

У розмові з прем'єр-міністром Нетаньягу Байден підтвердив тверду відданість США безпеці Ізраїлю: «Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував неабияку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки – надсилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю».

Також Байден додав, що терміново скликає лідерів країн G7, «щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на зухвалу атаку Ірану».

Він зазначив, що військові США допомогли Армії оборони Ізраїлю збити майже всі безпілотники і ракети, випущені Іраном.

Як пише CNN із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Байдена, очільник США дав зрозуміти Нетаньягу, що його країна не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Було випущено понад 200 повітряних засобів, розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.