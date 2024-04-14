Напад Ірану на Ізраїль: як відреагував світ

Низка країн виступили із засудженням атаки Ірану на Ізраїль

Увечері 13 квітня Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що випустив по Ізраїлю десятки безпілотників і ракет у відповідь на удар по іранському консульству в Сирії, внаслідок якого загинули його військові командири. Світові лідери відреагували на напад Ірану.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив напад Ірану: «ЄС рішуче засуджує неприпустимий напад Ірану на Ізраїль. Це безпрецедентна ескалація і серйозна загроза регіональній безпеці».

Велика Британія також засудила атаку Ірану. Про це написав прем’єр-міністр країни Ріші Сунак.

«Ми найрішучішим чином засуджуємо безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль. Іран вкотре продемонстрував, що він має намір посіяти хаос в регіоні. Велика Британія і надалі стоятиме на захисті безпеки Ізраїлю і всіх наших регіональних партнерів, в тому числі числі Йорданії і Іраку», – йдеться у дописі.

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне зазначив, що Париж рішуче засуджує дії Ірану: «Франція рішуче засуджує атаку Ірану на Ізраїль. Зважившись на таку безпрецедентну дію, Іран робить новий крок у своїх дестабілізуючих діях і бере на себе ризик військової ескалації. Франція підтверджує свою прихильність до безпеки Ізраїлю та запевняє його у своїй солідарності».

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відреагував на дії Ірану та назвав ситуацію на Близькому Сході «дуже тривожною».

«Нідерланди рішуче засуджують напад Ірану на Ізраїль. Слід уникати подальшої ескалації. Я щойно розмовляв з міністеркою оборони Кайсою Оллонґрен та міністеркою закордонних справ Ганке Брюїнс Слот щодо останніх подій. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією», – написав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що підтримка безпеки Ізраїлю є непохитною. Сполучені Штати будуть підтримувати народ Ізраїлю та підтримувати його захист від загроз з боку Ірану.

Як повідомлялося, уночі 14 квітня в містах Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу. У Єрусалимі чутно вибухи.

До слова, Іран запустить по Ізраїлю від 400 до 500 безпілотників і ракет. Про це ABC News сказав високопоставлений американський чиновник. За його словами, більшість снарядів буде запущено з Ірану, однак запуски також очікуються з Іраку, Сирії, південного Лівану та від хуситів.

За повідомленням ABC News, цілями ударів Ірану по Ізраїлю стануть тільки військові об'єкти.